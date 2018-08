"Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no pueden explicar su fortuna. No pueden explicar por qué, después de 12 años de un gobierno que supuestamente fue transformador, millones de argentinos viven sin cloacas, sin agua corriente, sin red de gas, sin asfalto. Hoy estamos dando respuesta a las décadas en las que el peronismo no dio soluciones a estos problemas", sostuvo.