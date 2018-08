"La Constitución establece la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Clarita. Para un senador o un diputado. Estos son los fueros que fija la Constitución", explicó Pichetto previo a pedirle a la ex presidenta, quien no lo miró durante su discurso, que no se victimice por la situación judicial que atraviesa. "Tampoco hagamos el esquema de la victimización. No lo hagamos", sentenció.