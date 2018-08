"Es lícito que haya gente que no me quiera, pero lo que no es lícito es que se quiera hacer parecer que estamos en un sistema justo —dijo en el recinto Cristina Kirchner—. La paridad debe ser con todos. Usted misma, señora presidenta: le fueron encontrados bolsos con dinero. ¿Alguien le allanó su casa? Por una causa similar tuvo que renunciar una ministra de economía".