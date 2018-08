"Solamente tienen una inmunidad limitada frente a arrestos en causas civiles, algo que hoy en día no sucede jamás, ya que los arrestos en causas civiles no existen más. Por ende, puede decirse que la Constitución de los Estados Unidos no otorga ninguna inmunidad a los legisladores frente a un proceso penal como la que otorga la Constitución Nacional. Esta diferencia tiene un origen histórico, ya que los Estados Unidos cuentan con una tradición de respeto hacia los adversarios políticos que en nuestro país -lamentablemente- es bastante más escasa. No hay dudas de que un miembro del Congreso argentino no puede ser arrestado mientras dure su mandato, salvo autorización expresa de la Cámara respectiva. Otra cosa es el allanamiento, que no está prohibido por la Constitución y cuya inmunidad surge de una ley, a mi juicio, inconstitucional", amplió el profesor universitario.