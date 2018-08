El "faltazo" más esperable fue el del bloque del Frente para la Victoria, que cerró filas detrás de Cristina Kirchner y no bajó ninguno. Además de la ex presidente, no estuvieron Ana Almirón, Marcelo Fuentes, Ana Ianni, Silvina García Larraburu, María Vergara, Anabel Fernández Sagasti, Nancy González y María Sacnun.