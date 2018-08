El proyecto para cambiarle el nombre al CCK todavía no tiene estado parlamentario y ya recibió más de 8.000 adhesiones en la petición que se realizó en change.org. Lo redactó la diputada Lucila Lehman y entró por mesa de entradas el viernes, pero todavía no tiene los giros de comisión. En diálogo con Infobae, la legisladora de la Coalición Cívica contó que no tuvo problemas en recibir inmediatas adhesiones de otros colegas, Cornelia Schmidt-Lierman, Marcela Campagnoli y Lucas Incicco, pero reconoce que hace ruido en la Cámara de Diputados, un espacio donde se intenta evitar los temas ríspidos como este, que suponen poner en tela de juicio la honorabilidad del ex presidente Néstor Kirchner.