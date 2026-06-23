La Guardia Civil irrumpe en el Ayuntamiento de Soria (PSOE) en una investigación por un delito de organización criminal y blanqueo de capitales

Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil en un registro en el Ayuntamiento de Soria. (EFE/ Wifredo García Álvaro)

Desde primera hora de la mañana de este martes, agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil registran el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, por unas diligencias judiciales por delitos contra la Administración Pública, organización criminal y blanqueo de capitales, según informa EFE.

La investigación se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria, que ha autorizado diversas actuaciones, entre ellas registros domiciliarios y detenciones. Las diligencias se encuentran actualmente bajo secreto y se desconoce por el momento si existen detenidos. No obstante, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, el registro está relacionado con el área de Comercio del consistorio que dirige la socialista Yolanda Santos.

PUBLICIDAD

“El Ayuntamiento carece de información”

El consistorio de Soria ha emitido un comunicado en el que asegura que están colaborando a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias. “Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse”, detalla el texto.

El consistorio también hace un llamamiento a la “prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales” y pide evitar “especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario”.

PUBLICIDAD

Carlos Martínez Mínguez (Soria, 1973) encabeza por primera vez la candidatura del PSOE a la Presidencia de la Junta tras casi dos décadas como alcalde de la capital soriana.

El cargo de alcalde lo ostenta actualmente el socialista Javier Antón, después de que su predecesor, Carlos Martínez, se presentase como candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de Castilla y León y se convirtiera en el portavoz del grupo parlamentario en las Cortes.