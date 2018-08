Federico Pinedo, del oficialismo, tomó la palabra y apuntó contra la oposición por no debatir: "Hay una decisión política de no dar quórum por parte de un sector importante del peronismo. Es un tema que debería tener a todos los argentinos del mismo lado, empezando por la ex presidenta que debería dar las llaves de su departamento. Lamento que sus ex compañeros avalen la no investigación de lo que está pasando".