Los aviones supersónicos F-18 son los que escoltan al Air Force One que es la aeronave que transportará a Trump y la defensa norteamericana no permite que ningún avión de otro país se acerque a menos de 180 kilómetros, excepto en Europa donde la OTAN se hace cargo de la seguridad aérea. No esta definido aun el lugar en que estará situado el portaviones pero se mencionó la posibilidad de que sea en el Pacífico.