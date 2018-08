Frente a las especulaciones sobre una eventual postulación política en las próximas elecciones, Grabois explicó: "Mi actitud no implica, de ninguna manera, que abandono mi militancia social, mucho menos que la cambio por militancia partidaria y menos que menos por una eventual candidatura. En criollo, más allá de lo que diga algún diario, no me convertí en un militante kirchnerista ni me interesa en lo más mínimo ser diputado".