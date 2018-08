Para Pergolini, el Gobierno "a veces peca de cosas que son muy infantiles". "Hacía rato que no sentíamos tan en la calle la falta de trabajo, la economía está muy mal para todos. A lo mejor tendrían que haber sido menos pedantes. No decir: 'tengo el mejor equipo…'. Ya está, tres años. Ya no es herencia, la herencia pudo haber sido una mierda. Ahí es donde creo que fallan. Parece que no hay nada que los movilice", completó.