La ex mujer del testaferro de Boudou aseguró que "muchísimas veces" temió por su vida tras declarar ante la Justicia en contra de su ex pareja e involucrando al ex vice de Cristina Kirchner. Aseguró que la causa fue un "camino hacia el infierno" durante el cual "perdió todo", incluso la relación con su familia: "Toda, íntegra, se fue con Vandenbroele", recordó con tristeza.