Tanto Boudou como el resto de los acusados tienen pedidos de condena y de detención en el caso en el que se juzga la compra en 2010 de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de "The Old Fund", una empresa presuntamente pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.