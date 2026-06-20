Moretones que aparecen “de la nada”: Médico colombiano explica las causas y el error común que los empeora

Un médico colombiano explica por qué salen moretones “de la nada” y cuándo sí hay que preocuparse - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Descubrir una mancha morada en los brazos, las piernas o cualquier otra parte del cuerpo sin recordar haberse golpeado puede parecer algo sin importancia. Incluso, muchas personas suelen atribuir estos moretones a descuidos cotidianos, al envejecimiento o incluso a pequeños accidentes de los que no conservan memoria.

Sin embargo, especialistas advierten que, en algunos casos, estas marcas pueden ser una señal de que algo no está funcionando correctamente en el organismo.

Precisamente sobre este tema habló el médico colombiano Oswaldo Restrepo en su canal de YouTube y explicó las causas más frecuentes detrás de los hematomas que aparecen aparentemente de la nada y reveló cuándo es necesario buscar atención médica.

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Según el especialista, un moretón es la evidencia de que un pequeño vaso sanguíneo se rompió debajo de la piel y permitió la salida de sangre hacia los tejidos cercanos. Lo habitual es que el cuerpo active rápidamente mecanismos de coagulación para detener el sangrado interno, pero cuando ese proceso falla o los vasos sanguíneos se vuelven demasiado frágiles, las manchas moradas pueden aparecer con facilidad.

Un médico explica por qué salen moretones sin golpe - crédito Imagen ilustrativa Infobae

“Un moretón que aparece de la nada es la prueba reina de que una tubería, una arteria, se rompió por dentro y tu cuerpo no pudo sellar esa fuga a tiempo”, explicó el médico.

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El experto señaló que muchas personas cometen errores al intentar tratar estas marcas e indicó que uno de los más comunes consiste en masajear la zona afectada o aplicar sustancias calientes con la intención de acelerar la recuperación.

“Es la equivocación más común y peligrosa que comete la gran mayoría de personas cuando le sale un moretón misterioso es empezar a masajearse la zona con fuerza usando pomadas calientes o alcohol con la idea de disolver el coágulo. Por favor, nunca hagas eso”, advirtió.

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De acuerdo con el profesional, esa práctica puede empeorar la situación al romper aún más vasos sanguíneos pequeños y aumentar el tamaño del hematoma.

Las cuatro causas más comunes por las que sale un moretón

El médico explicó que existen cuatro razones principales por las que pueden aparecer moretones sin una causa evidente.

El error que empeora las marcas moradas en la piel - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La primera está relacionada con el envejecimiento natural. Con el paso de los años, la piel pierde colágeno y parte de la grasa que protege los vasos sanguíneos, lo que deja como consecuencia que estén más expuestos y pueden romperse incluso con roces mínimos.

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“A partir de los cincuenta años, la piel va perdiendo sus capas de grasa protectora y pierde colágeno. Un simple abrazo fuerte, el peso de una bolsa de mercado o la presión de las sábanas al dormir pueden ser suficientes para romper un capilar”, explicó.

La segunda causa tiene que ver con ciertos medicamentos utilizados frecuentemente para proteger el corazón o prevenir problemas circulatorios. Entre ellos se encuentran la aspirina y los anticoagulantes.

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“Si tomas todos los días aspirina para proteger el cerebro o medicamentos anticoagulantes para la circulación, tu sangre se vuelve sumamente líquida y al cuerpo le cuesta mucho más trabajo formar un tapón cuando existe una pequeña fuga”, señaló.

La tercera razón está relacionada con alteraciones en la coagulación o problemas hepáticos que dificultan la producción de los factores necesarios para detener el sangrado.

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“Hay unas vitaminas, especialmente la vitamina K, que la sangre necesita para formar el coágulo. Si tu alimentación es baja en esa vitamina o el hígado no está trabajando bien, el cemento no se fabrica y las venas sangran ante la más mínima presión”, indicó.

Un médico advierte que masajear un hematoma “misterioso” puede hacerlo crecer - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo/YouTube

Finalmente, el médico alertó sobre las enfermedades hematológicas, consideradas la causa más preocupante: “Existen condiciones donde la médula ósea, que es la fábrica de producción de glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, puede dejar de funcionar correctamente debido a infecciones severas o problemas como la leucemia”, afirmó.

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Cuándo acudir al médico

Aunque no todos los hematomas representan un problema grave, el especialista recomendó prestar atención a determinadas señales de alarma.

Entre ellas se encuentran la aparición de pequeños puntos rojos agrupados en piernas y tobillos, conocidos como petequias; sangrado frecuente de encías o nariz; moretones grandes en lugares poco habituales como el abdomen, la espalda o el pecho; y síntomas asociados como fiebre o debilidad extrema.

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“Si los moretones aparecen en la espalda y el abdomen sin ninguna justificación y vienen acompañados de fiebre por las tardes, debes ir a urgencias. Se trata de un problema que requiere un estudio completo de sangre”, concluyó.