Juan Manuel Santos reafirmó que se mantiene alejado de cualquier candidatura presidencial: “Las instituciones deben respetarse”

A dos días de la segunda vuelta presidencial, el debate político se intensifica mientras distintas figuras públicas llaman a respetar los resultados electorales y la institucionalidad en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A dos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos salió al paso de las interpretaciones que lo vinculaban con alguna de las campañas en contienda y reiteró que no respalda a ningún candidato.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X, el exmandatario pidió además que, sin importar el resultado electoral, se respete la Constitución de 1991, la voluntad ciudadana y la implementación del Acuerdo de Paz.

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La aclaración se produjo en un momento de alta tensión política, en la recta final de una campaña marcada por la polarización y por la búsqueda de apoyos de figuras influyentes.

En los últimos días habían circulado versiones que sugerían un eventual respaldo de Santos al senador Iván Cepeda, lo que llevó al expresidente a desmentir de forma categórica cualquier inclinación electoral.

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El expresidente Juan Manuel Santos reafirmó en su cuenta de X que no respalda ninguna candidatura y pidió respetar la Constitución, la voluntad ciudadana y el Acuerdo de Paz - crédito Juan Manuel Santos/X

“No apoyo ninguna candidatura como se ha intentado insinuar. Mi único interés es que a Colombia le vaya bien, que se respete la Constitución del 91”, fue el mensaje atribuido a Santos en su pronunciamiento, según reportes difundidos por distintos medios nacionales. El exjefe de Estado insistió en que su postura ha sido mantenerse al margen del debate electoral, tal como lo había anunciado previamente.

Más allá del desmentido, Santos enfatizó en un punto que ha sido central en su narrativa política desde que dejó la Presidencia: la vigencia del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

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El exmandatario subrayó que su implementación es un compromiso del Estado y no depende de la orientación ideológica del Gobierno de turno, sino de obligaciones institucionales frente a las víctimas del conflicto armado.

“Sea cual sea el resultado, las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”, agregó en su mensaje, insistiendo en la necesidad de preservar la estabilidad democrática en un contexto electoral de alta competitividad.

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El pronunciamiento se produjo después de que surgieran interpretaciones sobre unas declaraciones realizadas por Santos en un evento en Washington, organizado por el centro de pensamiento Diálogo Interamericano.

No es la primera vez que asegura no inclinarse públicamente por ninguno de los candidatos

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 continúa siendo un eje central del debate político en Colombia, en medio de llamados a su plena implementación y cuestionamientos sobre el futuro de la justicia transicional - crédito Fernando Vergara/AP

Según versiones difundidas por medios como Noticias Caracol y replicadas por otras cadenas informativas, el expresidente habría señalado: “Yo sí estoy interesado en defender mi legado, yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”.

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Esa frase fue leída por algunos sectores políticos como una posible señal de apoyo indirecto a la campaña de Iván Cepeda, uno de los candidatos que ha insistido en la continuidad plena del Acuerdo de Paz como eje central de su programa de gobierno. Sin embargo, la posterior aclaración de Santos buscó cerrar cualquier interpretación en esa dirección.

Desde el entorno de campaña de Cepeda no se emitieron declaraciones oficiales inmediatas sobre el tema, aunque el debate en redes sociales se intensificó a medida que se acercaba la jornada electoral.

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Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella representan posturas opuestas frente al Acuerdo de Paz y la justicia transicional en la recta final de la segunda vuelta presidencial - crédito Colprensa

En contraste, el candidato Abelardo de la Espriella ha planteado una postura crítica frente a algunos componentes del sistema de justicia transicional, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según lo expuesto en sus intervenciones públicas, ha calificado ese tribunal como una “farsa” y ha propuesto su eventual desmonte en caso de llegar al poder.

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Ese contraste ha contribuido a elevar la tensión política en la recta final de la campaña, especialmente en torno al futuro del sistema de justicia transicional y a la implementación de los acuerdos de 2016.

Diversos sectores han advertido que cualquier modificación sustancial del marco jurídico derivado del Acuerdo de Paz podría generar controversias legales e institucionales.

En su mensaje, Santos volvió a insistir en que la estabilidad institucional depende del respeto a la Constitución de 1991 y al funcionamiento de las reglas democráticas. Su llamado se centró en evitar que las disputas electorales deriven en desconocimiento de los resultados o en desconfianza sobre el sistema electoral.

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