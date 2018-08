Parrilli, también ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia durante el kirchnerismo, es una de las 18 personas citadas a indagatoria a partir del próximo lunes junto con la ex presidenta y actual senadora, Cristina Kirchner. "Nada tiene que ocultar nuestro defendido respecto de esas supuestas anotaciones, pero no se puede tolerar un proceso judicial con características procedimentales que rozan la ilicitud y lo delictivo", aclararon en el escrito.