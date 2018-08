Baratta era el hombre clave de De Vido. Quienes no estaban vinculados a la energía lo veían como uno más. Un hombre de segunda plana. Porque Baratta se movió en las sombras. Dolores Caviglia, en un artículo publicado en Infobae, reveló que según Daniel Cameron, secretario de Energía del kirchnerismo desde 2003 hasta mitad de 2014, "no era un tipo con experiencia administrativa, ni un intelectual descollante. No tenía especialidad en servicios".