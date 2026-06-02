Beca Rita Cetina 2026: lista de primarias en Cuauhtémoc para recoger tarjeta este 02 de junio

Solo la persona que realizó el registro puede recibir la tarjeta del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria otorga 2,500 pesos mexicanos anuales por alumno aceptado en escuelas públicas de México.

El beneficio se calcula de forma individual por cada estudiante y el pago está programado antes del inicio del ciclo escolar 2026.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realiza de forma gradual en todo el país desde el 18 de mayo y hasta el 31 de julio de 2026, en las instalaciones de cada primaria participante o en sedes concentradoras del área.

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La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que la entrega se realiza de forma gradual hasta el 31 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las familias de la alcaldía Cuauhtémoc, la fecha ya está confirmada: este 2 de junio de 2026 se realiza la entrega en los planteles convocados.

La Coordinación Nacional de Becas confirmó la fecha de entrega para la alcaldía Cuauhtémoc

Antes de acudir, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomienda verificar el estatus del menor en el buscador oficial Becas Bienestar.

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Solo los beneficiarios con estatus activo recibirán la tarjeta.

Quienes aparezcan con estatus “rechazado” o “baja” no serán convocados, y presentarse sin verificarlo puede significar un traslado innecesario.

Cada plantel convocado recibirá un cartel con la fecha, lugar y horario de atención correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información sobre la fecha de entrega de tarjetas en Cuauhtémoc fue difundida por medio del canal oficial de WhatsApp de Becas para el Bienestar CDMX, mediante un mensaje con un link al perfil oficial de Facebook de Carlos Zarza Segura.

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A través del perfil de Facebook de Carlos Zarza Segura, coordinador estatal de la Oficina de Representación en la Ciudad de México de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el funcionario precisó que en cada escuela se colocará un cartel con los detalles del día, lugar y horario de atención.

La tarjeta del Banco del Bienestar se activa automáticamente con el primer depósito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió que los planteles que no figuren en el listado inicial serán atendidos en fechas posteriores, ya sea en su propio plantel o en una sede alterna.

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También recomendó mantenerse atentos a los avisos del canal nacional de Becas Bienestar en WhatsApp, que concentra avisos generales del programa para las 32 entidades del país.

Primarias de Cuauhtémoc convocadas el 2 de junio: nombre y clave de centro de trabajo

A continuación se listan las escuelas convocadas con su respectiva clave de centro de trabajo (CCT), código único que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asigna a cada plantel para identificarlo oficialmente dentro del sistema educativo nacional:

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09DPR1557R — Benito Juárez 09DPR1675F — Benito Juárez 09DPR2906N — Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 09DPR1335H — Benito Juárez 09DPR1338E — Padre Mier 09DPR2144Y — Margarita Maza de Juárez 09DPR2415Z — Florencio M. del Castillo 09DPR3176X — Florencio M. del Castillo

El cartel informativo fue difundido a través del perfil de Facebook oficial del Coordinador de Becas Bienestar de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Documentos obligatorios para recoger la tarjeta

Sin la documentación completa, el personal facultado no tiene autorización para entregar la tarjeta.

Solo la persona que realizó el registro —madre, padre o tutor— puede presentarse a recogerla; no es posible enviar a un tercero.

Los documentos requeridos en original y copia son:

Identificación oficial. Acta de nacimiento del tutor y del estudiante. CURP del tutor y del estudiante. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

La imagen ilustra los requisitos y documentos obligatorios necesarios para recoger la tarjeta, enfatizando la entrega personal y la importancia de la documentación completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer una vez recibida la tarjeta

Una vez obtenida la tarjeta del Banco del Bienestar, el primer paso es cambiar el Número de Identificación Personal (NIP).

La tarjeta se activa automáticamente con el primer depósito, cuya fecha se comunicará a través de los canales oficiales.

Los enlaces a cada canal oficial de WhatsApp están disponibles en el portal del Gobierno de México a través del siguiente enlace: (https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar), disponible también a través de los perfiles oficiales de la Coordinación Nacional de Becas.

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Solo los beneficiarios con estatus activo serán convocados para recoger la tarjeta; los registros con estatus "rechazado" o "baja" no aplican. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Coordinación advierte que todos los trámites son gratuitos y recomienda consultar únicamente medios verificados para evitar fraudes.