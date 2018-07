"No es tan matemático los que están por el sí o por el no. Creo que el Congreso va a dar una sorpresa en relación a lo que finalmente sea un resultado. Hay muchos que dicen estar por el no pero en la trastienda dicen 'yo aceptaría algunas modificaciones del no'", afirmó la legisladora en el programa Plato Fuerte que conduce María Laura Santillán en Radio Nacional.