Baradel explicó que su gremio no rompió la conciliación obligatoria pautada con Vidal porque se adhirió a un paro nacional. Pero a los funcionarios bonaerenses las cuentas no les cierran y apuntan a otros gremios. "Para lograr un paro con un nivel de acatamiento del 40% en la provincia de Buenos Aires como el que hubo hoy el gremio de Suteba no alcanza", dijo un allegado a la gobernadora al deslizar que el reclamo de multas también se ampliará a otros gremios docentes provinciales que dijeron que no paraban y acatarían la conciliación obligatoria pero al parecer no lo hicieron.