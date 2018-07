-No está terminada la discusión, estamos negociando. No hay un borrador final ni un esquema final en el cual uno pueda decir que sí o que no. Vamos avanzando en las charlas. La idea es que el país evite entrar en una crisis de la que no pueda salir que perjudique a todos los argentinos y nos perjudique a todas las provincias. Por lo tanto la predisposición de encontrar salidas acordadas y negociadas siempre, siempre va a estar.