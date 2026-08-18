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Video muestra el colapso de otra casa en el centro de Pereira, ocho días después del terremoto: los transeúntes corrieron para salvar su vida

El inmueble presentaba daños desde el fuerte sismo del 10 de agosto de 2026 y su desplome reavivó la alerta oficial sobre el peligro que persiste en estructuras debilitadas tras la emergencia sísmica

En un video que circula en redes sociales se observa la estructura y cómo, segundos después, la construcción se derrumba completamente, generando una densa nube de polvo y escombros - crédito @haytragedia / X

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Una vivienda de tres pisos se desplomó durante la jornada del martes 18 de agosto de 2026 en el centro de Pereira (Risaralda), exactamente ocho días después del terremoto de 7,4 que sacudió el occidente de Colombia y que dejó edificaciones debilitadas en varias ciudades.

El video circuló ampliamente a través de las redes sociales y no solo se convirtió en otra de las imágenes de la tragedia, sino que demostró el riesgo de colapso que aún existe en los inmuebles afectados por el sismo.

De acuerdo con las versiones de los ciudadanos que circulan en las plataformas digitales, el derrumbe ocurrió en la calle 26, entre las carreras 10 y 11.

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Según los videos difundidos en redes sociales, varias personas caminaban por la zona cuando el fuerte estruendo anticipó la caída de parte de la estructura. En segundos, la casa de tres pisos se desplomó y el pánico generado por la situación obligó a los transeúntes a correr para alejarse de los escombros y evitar lesiones.

En varias de las grabaciones se puede percibir el desespero de los presentes por el colapso que, al parecer, se había advertido previamente por el estado de la estructura.

Varias edificaciones se desplomaron por el terremoto y otras quedaron muy débiles - crédito Carlos Ortega/EFE
Varias edificaciones se desplomaron por el terremoto y otras quedaron muy débiles - crédito Carlos Ortega/EFE

La casa había sido evacuada por riesgo de colapso

La información disponible indica que la vivienda había sufrido afectaciones por el terremoto del 10 de agosto, por lo que desde ese momento tuvo que ser evacuada por sus habitantes, debido a las condiciones que presentaba, que simbolizaban un riesgo para la ciudadanía en general.

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Después de la caída de la estructura, hasta la zona acudieron organismos de emergencia y autoridades para establecer si había personas dentro de la edificación. Hasta ese momento, la información disponible, difundida por medios como El País, indica que no habría ocupantes en el inmueble cuando ocurrió el desplome, precisamente porque se había ordenado su evacuación ante el riesgo existente.

El video del momento mostró a peatones transitando con normalidad antes del colapso. Cuando la casa comenzó a ceder, quienes estaban cerca reaccionaron de inmediato y buscaron refugio lejos de la construcción.

Las autoridades acuden a los sectores afectados con el apoyo de voluntarios - crédito Luisa González/REUTERS
Las autoridades acuden a los sectores afectados con el apoyo de voluntarios - crédito Luisa González/REUTERS

El sismo no solo dejó daños en Pereira, sino en otras ciudades del occidente colombiano

El terremoto del 10 de agosto tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, en Chocó, y provocó graves daños en Pereira, Cali, Manizales y otros municipios del Eje Cafetero y del occidente del país.

En Pereira, el nuevo derrumbe se sumó a otros escenarios enfrentados por los equipos de rescate en los días posteriores al movimiento telúrico, algunos de ellos se difundieron en las diferentes plataformas digitales y no solo dejan ver la magnitud de los daños en la infraestructura, sino en la preocupación generada entre los habitantes de la ciudad.

El nuevo caso se convirtió en una advertencia que las autoridades han repetido desde el sismo, puesto que el peligro no termina cuando cesan los movimientos principales, porque las estructuras debilitadas pueden fallar días después. Por eso las autoridades locales han insistido en respetar las evacuaciones y evitar el ingreso a inmuebles considerados inseguros.

Cabe mencionar que la ciudad también cuenta con antecedentes relacionados con posibles situaciones en algunas construcciones antiguas.

Las autoridades trabajan por llevar a los afectados a los albergues - crédito Juan David Duque/REUTERS
Las autoridades trabajan por llevar a los afectados a los albergues - crédito Juan David Duque/REUTERS

Albergues habilitados para las personas que tuvieron que evacuar

La Alcaldía de Pereira informó que actualmente existen albergues habilitados en la ciudad con cupos disponibles, alimentación, atención en salud, elementos de aseo y acompañamiento humanitario.

“Se mantiene activo el servicio de traslado hacia estos albergues para todas las personas que lo requieran. Los equipos de la administración, en coordinación con organismos de socorro, continúan ofreciendo esta ayuda de manera permanente. Algunas personas han decidido permanecer en zonas de riesgo o a la intemperie. Respetamos esa decisión personal, pero reiteramos que la oferta de albergue y traslado sigue vigente y disponible las 24 horas”, explicó la administración local.

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