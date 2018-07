Durante la presentación de su libro en el Senado, el ex jefe de Estado Carlos Menem fue el primero en lanzar la candidatura presidencial de Pichetto y brindarle su apoyo. "Querido amigo y hermano, lo aliento a que no afloje. Yo le digo que si él se lo mete en el alma y en el cuerpo va a llegar a la presidencia de la Nación, no tengo ninguna duda", expresó en mayo de este año.