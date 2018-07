"Estamos llenos de problemas y no podemos pagar 70.000 militares asignados a conflictos que ya no existen", describe Macri en referencia a vetustos planes bélicos que colocaban a Chile y Brasil como explícitos enemigos nacionales. Y remata frente a su reducido auditorio: "Los militares no van a estar en lucha contra el narcotráfico, y en tres años ya estaremos en condiciones de pensar en construir unas Fuerzas Armadas modernas y bien equipadas. Hoy no tenemos los fondos, como sí los tienen Brasil y Chile".