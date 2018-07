"¿Qué podría hacer? ¿Un ministerio que se llame Medio Ambiente y Turismo y siguen los secretarios? La verdad, es poco recorte: me ahorro un ministro pero no los secretarios… No tiene impacto", dijo el presidente Mauricio Macri esta tarde en la intimidad de la Casa Rosada, cuando analizaba junto a un grupo de colaboradores de qué modo se cumplirán las metas de reducción del déficit fiscal acordadas con el Fondo Monetario Internacional.