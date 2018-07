Si bien durante el kirchnerismo casi no hubo juicios contra funcionarios o ex funcionarios por corrupción, la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada implicó una cambio en los -históricamente- lentos tiempos de Comodoro Py. Ex funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner como Ricardo Jaime, Julio De Vido y Amado Boudou se sentaron en el banquillo de los acusados. Estos dos últimos enfrentan actualmente ante el Tribunal Oral Federal N°4 el juicio por la tragedia de Once -en la que el ministro de Planificación declaró esta semana- y por la apropiación de la ex imprenta Ciccone, cuyo veredicto se conocerá en agosto.