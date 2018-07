Por último, el conductor se quebró al hablar de los familiares de las 51 víctimas: "Los acompaño. Me pone muy mal por todos los que hoy no pueden tener a sus parientes. La verdad, es feo no tener un pariente cuando no podés abrazar, extrañar, decirle todo lo que lo querés. Es horrible. Me hubiese gustado que no pase esto, pero si no era yo le hubiera pasado a otro".