Es que luego de que este martes el gobernador sostuviera que "no fuimos consultados por las medidas y la decisión de ir al FMI. Voto para que el Gobierno nacional acierte en la medida y podamos dejar atrás esta crisis", Carrió dijo que "Schiaretti tiene que apoyar porque si no, no tendrá obras. No hay bancarrota del país porque podemos seguir trabajando con el presupuesto del año anterior".