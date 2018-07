La polémica se tornó todavía más grande cuando se supo que la dirigente le había entregado solo cinco pesos de propina a un mozo de La Plata. Tras la recomendación en televisión, el empleado salió a recordar lo sucedido en aquella ocasión: "No se comportó muy bien. Por lo menos acá se deja 10% de propina. Ella hizo un buen gasto y me dejó $5. Me sentía bastante indignado en ese momento".