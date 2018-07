"Les puedo asegurar que en el bloque nuestro de Cambiemos hay buena gente, cualquiera sea el partido. La verdad es que hay buenos radicales, las caras que veo de los radicales son de las mejores… Aca está (Atilio) Benedetti, lo tengo ahora, que volvió de no sé dónde que estaba, no sé si llegó al Senado o perdió, no me acuerdo. Pero hay buena gente…", amplió la jefa de la Coalición Cívica.