México

Hallan túnel de huachicol en Acolman: colapso deja personas atrapadas y se activa rescate

El descubrimiento de la toma clandestina derivó en un despliegue de seguridad y trabajos de búsqueda en el Estado de México

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Crédito: Captura de pantalla
Crédito: Captura de pantalla

Un túnel presuntamente utilizado para la extracción ilegal de combustible fue localizado en el municipio de Acolman, Estado de México, lo que derivó en un amplio operativo de seguridad y rescate por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de Ejidos de Santa Catarina, tras una llamada anónima que alertó sobre actividades irregulares en un predio cercano al Camino Viejo a las Pirámides.

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En el lugar, elementos de seguridad confirmaron la existencia de una excavación subterránea vinculada al robo de hidrocarburos.

Túnel de hasta 100 metros conectado a ducto de Pemex

De acuerdo con reportes preliminares, el túnel tendría una longitud aproximada de entre 90 y 100 metros, con un diámetro cercano a los dos metros.

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La excavación estaba dirigida hacia el poliducto Tuxpan–Azcapotzalco, una de las principales líneas de distribución de combustible en el centro del país.

Personal técnico de Petróleos Mexicanos corroboró que en el sitio ya se había instalado infraestructura para la extracción, como una manguera de alta presión, lo que sugiere que el punto ya estaba habilitado para el robo de hidrocarburo.

Colapso deja al menos tres personas atrapadas

Durante las labores clandestinas, el túnel colapsó, provocando que al menos tres personas —aunque algunos reportes señalan hasta cuatro— quedaran atrapadas en su interior.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de los afectados ni su estado de salud.

Equipos de rescate trabajan en condiciones complejas para intentar localizar y extraer a los posibles sobrevivientes, mientras se mantiene acordonada la zona para evitar riesgos adicionales a la población.

Despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona

En el sitio participan elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como policías municipales, paramédicos y cuerpos de Protección Civil.

Las autoridades mantienen resguardado el perímetro mientras continúan las labores de búsqueda.

Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de robo de combustible.

Antecedentes y persistencia del huachicol en la región

El municipio de Acolman y la región nororiente del Estado de México han sido identificados como zonas con alta incidencia de tomas clandestinas, debido a la presencia de ductos estratégicos de Pemex.

Incluso, en la misma comunidad de Santa Catarina se han registrado hechos similares en años recientes, incluyendo casos donde personas vinculadas a estas actividades han perdido la vida dentro de túneles clandestinos.

A pesar de operativos y medidas implementadas por autoridades federales, como el reforzamiento de ductos con recubrimientos de concreto, la detección de nuevas excavaciones ilegales evidencia la persistencia del problema.

Quiénes participan en el operativo en Acolman

  • Elementos de la Guardia Nacional
  • Personal del Ejército Mexicano
  • Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)
  • Policía municipal de Acolman
  • Protección Civil y cuerpos de bomberos
  • Paramédicos de emergencia
  • Personal técnico de Petróleos Mexicanos (Pemex)
  • Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)

El caso refleja los riesgos asociados al robo de combustible, una actividad ilícita que no solo genera pérdidas económicas, sino que también pone en peligro la vida de quienes participan en estas prácticas y de las comunidades cercanas.

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