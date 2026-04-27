Mi Beca para Empezar 2026: cómo hacer tu registro y qué requisitos piden para alumnos de preescolar

El proceso puede hacerse en línea y facilita el acceso mensual a recursos para materiales escolares

Mi Beca para Empezar es un programa social implementado por el Gobierno de la Ciudad de México dirigido a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico: preescolar, primaria y secundaria, así como a los Centros de Atención Múltiple (CAM).

El programa otorga un apoyo económico mensual a cada estudiante inscrito en planteles públicos de la capital y el monto varía según el nivel educativo y se deposita en una tarjeta bancaria que puede usarse en establecimientos autorizados.

PUBLICIDAD

En este sentido, el registro para Mi Beca para Empezar 2026 inicia en la recta final del ciclo escolar 2025-2026 y busca reducir el abandono escolar en el caso de los estudiantes preescolar y primaria públicas de Ciudad de México.

Las familias pueden solicitar el apoyo económico hasta el próximo mes de junio con lo cual podría ser beneficiarios de un monto mensual para preescolar de 600 pesos.

PUBLICIDAD

El programa se dirige a quienes están inscritos en escuelas públicas y pretende facilitar la compra de materiales escolares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública. Para preescolar, la gestión y validación del trámite corresponde al padre, madre o tutor.

El objetivo principal es apoyar económicamente a las familias para reducir el abandono escolar y facilitar la compra de útiles, uniformes y otros materiales necesarios para la educación de los alumnos. Crédito: Cuartoscuro

Para preescolar, el registro requiere CURP y documentos del tutor

Entre los requisitos principales para tramitar Mi Beca para Empezar 2026 en preescolar está la presentación de la CURP certificada del alumno, una identificación oficial del tutor, comprobante de domicilio, correo electrónico personal y número de celular.

PUBLICIDAD

Todos los alumnos registrados deben formar parte del ciclo escolar 2025-2026 en alguna escuela pública de la capital.

La inscripción se realiza en el portal de Mi Cuenta Llave CDMX, donde es necesario cargar una foto o archivo PDF de la identificación.

PUBLICIDAD

El sistema solicita los datos en la opción “Registro de Tutor” y luego en el apartado “Registro de Beneficiario”. Al finalizar, se puede descargar el comprobante de registro.

Los requisitos para registrarse en Mi Beca para Empezar

Los requisitos para registrarse en Mi Beca para Empezar 2026 para alumnos de preescolar, de acuerdo con la información más reciente, son los siguientes:

PUBLICIDAD

CURP del alumno: Debe estar certificada y actualizada.

Identificación oficial del tutor: INE, pasaporte o cédula profesional.

Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses; puede ser recibo de agua, luz, teléfono o predial.

Comprobante de inscripción: Constancia o boleta que acredite que el alumno está inscrito en una escuela pública de la Ciudad de México para el ciclo escolar 2025-2026.

Correo electrónico del tutor: Debe estar vigente y ser personal.

Número de celular del tutor: Para recibir notificaciones y validar el registro.

Fotografía reciente del alumno y del tutor: En formato digital, para subir al sistema.

Cuenta Llave CDMX: Es necesario crear una cuenta en el portal de Llave CDMX para hacer el trámite.

Estos requisitos deben presentarse en el portal oficial de Mi Beca para Empezar al momento del registro. El programa solo aplica para estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de México y los documentos deben estar actualizados.