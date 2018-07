Y agregó: "Tal circunstancia también alcanzó la responsabilidad penal de Ricardo Daniel Echegaray por cuanto su conducta no se agotó en la determinación de los funcionarios a su cargo para que afirmaran una falsedad en la causa 1652/14, sino que fue más allá ya que la presentación de la denuncia y su ratificación significó que Pedro Gustavo Roveda y Horacio Justo Curien revelaran información que resultaba secreta, no ya solamente porque sus funciones estaban abarcadas por el secreto fiscal al que los obligaba la ley 11.683, sino por el artículo 27 de la ley 22.57 que impedía la develación de la información obtenida de las autoridades francesas con fines distintos a evitar la doble imposición fiscal. En este caso se usó la información para realizar una denuncia penal, lo cual estaba vedado por la norma citada, ya que solamente podía valerse de la misma con fines fiscales pero no penales".