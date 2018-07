Debajo, a un costado, sobre el asfalto, Calixto, de 8 años, agitaba un cartel de cartulina con los colores de la bandera nacional y una frase: "Macri no vendas mi futuro". Emilce Oliveri (36), su mamá, contó que se lo hizo ella, después de tener que explicarle qué era el Fondo Monetario Internacional. "El me preguntaba, yo le respondí y entonces me dijo 'voy a tener que pagar la deuda yo'. Y me pidió venir a la marcha", contó la mujer, que llegó en subte junto a su pequeño desde el barrio de Mataderos.