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Un hombre muere electrocutado al robar cable de cobre en una torre de alta tensión en Almería

La víctima falleció esta madrugada tras recibir una descarga eléctrica

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Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión, en una imagen de archivo. (REUTERS/Jon Nazca)
Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión, en una imagen de archivo. (REUTERS/Jon Nazca)

Un hombre de unos 30 años ha fallecido electrocutado durante la madrugada de este viernes en una torre de alta tensión situada en el Camino del Marchal, en la barriada de La Juaida, en el municipio almeriense de Viator, cuando presuntamente intentaba sustraer cable de cobre de la instalación eléctrica.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, la víctima, de origen marroquí, recibió una descarga eléctrica mortal mientras supuestamente cometía el robo. Las mismas fuentes han señalado que el fallecido ya había sido sorprendido días antes realizando este mismo tipo de actividad delictiva en la zona.

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El suceso tuvo lugar poco antes de la una de la madrugada. En concreto, varios testigos alertaron sobre las 00.59 horas al servicio de emergencias 112 Andalucía de que una persona había sufrido una fuerte descarga eléctrica en una torreta de alta tensión ubicada en el Camino del Marchal. Las llamadas movilizaron de inmediato a numerosos efectivos de emergencias ante la gravedad de la situación.

Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en imagen de archivo. (Junta de Andalucía)
Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en imagen de archivo. (Junta de Andalucía)

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Consorcio del Poniente, que tuvieron que emplear una escala para acceder a la estructura y rescatar el cuerpo de la víctima. También acudieron sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre.

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En el operativo participaron además agentes de la Policía Local de Viator, efectivos de Protección Civil y técnicos de la compañía eléctrica Endesa, que fueron alertados por el centro coordinador de emergencias para garantizar la seguridad de la intervención y revisar el estado de la instalación eléctrica.

Los robos de cobre siguen al alza en España

El robo de cobre continúa siendo una de las modalidades delictivas que más preocupa a las fuerzas de seguridad debido a su impacto en infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas de transporte. El elevado valor de este metal en el mercado ha convertido este tipo de sustracciones en un problema recurrente en distintos puntos del país.

Según los últimos datos facilitados por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, un total de 1.123 personas fueron detenidas en España durante 2025 por delitos relacionados con la sustracción de cobre, lo que supone un incremento del 23,9% respecto a las 987 arrestadas registradas durante el año anterior.

Acusan a policía de estar ligado a una mafia de robo de cobre en Trujillo
Cobre, imagen de archivo.

Además, el porcentaje de esclarecimiento de estos delitos aumentó un 37,3%, mientras que las inspecciones realizadas en chatarrerías y centros de recepción de metales crecieron un 59,7% con el objetivo de dificultar la comercialización del material robado y cortar las vías de salida de este mercado ilícito.

Las autoridades han reforzado especialmente la vigilancia en las comunidades con mayor incidencia de estos delitos, entre ellas Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid. Los robos de cableado afectan con frecuencia a instalaciones eléctricas, explotaciones agrícolas, parques solares y redes de transporte, generando importantes pérdidas económicas y problemas de seguridad.

Desde el Ministerio del Interior se reconoce que este fenómeno constituye un desafío creciente, especialmente en zonas rurales, donde los daños ocasionados por las sustracciones pueden tardar días o incluso semanas en ser detectados.

Elaborado con información de Efe

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