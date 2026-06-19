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Karina habría confirmado su embarazo junto a Kris R con un mensaje en redes sociales: “Estos seis meses que nos quedan”

Los rumores sobre un tercer hijo de la empresaria paisa han sido alimentados por recientes declaraciones de Yina Calderón

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Karina García habría dado pistas sobre un posible embarazo tras mensajes en redes sociales - crédito @karinagarciaoficiall / Instagram
Karina García habría dado pistas sobre un posible embarazo tras mensajes en redes sociales - crédito @karinagarciaoficiall / Instagram

Los rumores sobre un posible embarazo de Karina García, reconocida creadora de contenido y exintegrante de La casa de los famosos Colombia, han rondado las redes sociales durante las últimas semanas.

La especulación tomó fuerza después de que la influenciadora Yina Calderón, conocida por anticipar noticias sobre la vida privada de otros famosos, insinuara que una de sus excompañeras de reality estaría esperando un bebé.

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Varios seguidores no tardaron en asociar el comentario con Karina García, quien desde entonces ha sido objeto de atención constante en plataformas digitales.

A pesar de la insistencia de los usuarios y de las pistas lanzadas por Calderón, Karina García se mantuvo reservada, sin confirmar ni desmentir la información. La conversación, lejos de apagarse, se avivó con cada aparición pública de la empresaria, quien recientemente realizó un balance personal sobre la primera mitad de 2026 a través de sus redes sociales.

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Seguidores asociaron rápidamente el comentario con Karina García, quien no ha confirmado ni desmentido la información - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram
Seguidores asociaron rápidamente el comentario con Karina García, quien no ha confirmado ni desmentido la información - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

En su mensaje, Karina compartió detalles sobre sus actividades más recientes, incluyendo proyectos laborales, su incursión en la locución y momentos destacados en eventos sociales y alfombras rojas.

El detalle que más llamó la atención de sus seguidores fue la manera en la que concluyó su publicación, dejando una pregunta abierta que muchos interpretaron como un guiño a los rumores en curso: “¿Y entonces? ¿Cómo se imaginan mis próximos posts estos seis meses que nos quedan? Los leo pues”. Esta invitación a imaginar el resto del año fue suficiente para que la conversación sobre un posible embarazo recobrara impulso, con decenas de comentarios especulando sobre un inminente anuncio.

La historia reciente de Yina Calderón como fuente de información sobre embarazos de celebridades ha dado credibilidad a la versión, haciendo que muchos seguidores consideren probable que Karina García esté esperando a su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, Kris R. Sin embargo, hasta el momento no ha existido confirmación oficial por parte de la influenciadora.

Karina García revela que sigue en celibato a pesar de tener pareja: así reaccionó Kris R - crédito @krisrofficial/ Instagram
Según rumores, Karina García y Kris R estarían espertando su primer hijo - crédito @krisrofficial/ Instagram

La estrategia de mantener el misterio parece haber funcionado para mantener la atención del público. Los seguidores de Karina continúan atentos a sus publicaciones, a la espera de una señal clara o un anuncio formal. Mientras tanto, la conversación en redes sigue activa, alimentada tanto por insinuaciones como por el silencio de la protagonista.

¿Qué dijo Yina Calderón de Karina García?

La empresaria y creadora de contenido, conocida por su franqueza, sugirió en una transmisión en vivo que Karina estaría esperando un hijo junto a Kris R., su actual pareja. Aunque Calderón evitó una confirmación directa, sus palabras bastaron para avivar la especulación entre los seguidores de ambas figuras.

El origen de los rumores se remonta a un espacio virtual en el que Yina habló sobre el embarazo de su hermana e insinuó que otra reconocida personalidad del entretenimiento también podría estar en la dulce espera. Sin mencionar nombres, la audiencia rápidamente asoció sus comentarios con Karina García, especialmente porque en las últimas semanas la influenciadora ha mostrado en redes una relación estable y cercana con Kris R.

“No me le tiro la sorpresa a nadie”, afirmó en vivo. Cuando un acompañante mencionó que no se notaban cambios físicos en Karina, Calderón respondió: “Yo ya les dije que... yo ya les dije... Yo no hablo de eso, porque ustedes dicen que me les tiro las sorpresas y les daño las noticias a todas”, dijo Yina durante un en vivo en donde varios internautas le cuestionaron sobre el supuesto embarazo de Karina.

La ahora figura de Telemundo dio pistas sobre el supuesto embarazo de Karina García durante un en vivo, elevando rumores de unj nuevo hijo de la modelo paisa, pero ahora con el cantante Kris R - crédito @salva.tv04/ TikTok

La relación entre Karina García y Yina Calderón tiene antecedentes de apoyo y conflicto. Ambas compartieron momentos de cercanía durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, pero la amistad se fracturó cuando Calderón nominó a Karina, una decisión que generó polémica y rompió la alianza que mantenían en el reality.

Más adelante, Calderón admitió públicamente su arrepentimiento por esa traición y reconoció el valor de Karina como persona. Aunque no retomaron la amistad, han mantenido una relación cordial en los eventos públicos donde han coincidido.

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