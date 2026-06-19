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El Brayan y Sofía Castro compartieron mensaje en contra de las apuestas durante el Mundial: “Me han ofrecido un montón de plata”

Las figuras digitales dijeron que han descartado ofertas de casinos y plataformas de juego pese a las sumas ofrecidas, y su postura abrió un debate en redes sobre la responsabilidad al aceptar publicidad

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Los influenciadores Sofía Castro y El Brayan rechazan promocionar apuestas durante el Mundial 2026 - crédito @sofiaalcastro y @_elbrayan_/IG
Los influenciadores Sofía Castro y El Brayan rechazan promocionar apuestas durante el Mundial 2026 - crédito @sofiaalcastro y @_elbrayan_/IG

Mientras el Mundial de 2026 concentra la atención de millones de aficionados alrededor del planeta, varios creadores de contenido han aprovechado el auge del torneo para pronunciarse sobre un tema que también gana protagonismo en redes sociales: el crecimiento de las apuestas deportivas y la promoción de plataformas de juego por parte de influenciadores.

En las últimas horas, los creadores de contenido Brayan Mantilla, conocido en las plataformas digitales como El Brayan, y Sofía Castro sorprendieron a sus seguidores al revelar que han rechazado propuestas comerciales relacionadas con casinos y casas de apuestas, pese a las importantes sumas de dinero que les han ofrecido para promocionar este tipo de servicios durante la Copa del Mundo.

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A través de un video publicado en su perfil de TikTok, Sofía Castro explicó que, aunque constantemente recibe propuestas de marcas interesadas en trabajar con ella, existe una categoría específica de campañas a las que siempre les ha cerrado la puerta.

“Campañas a las que les he dicho: no. No yo, mi agencia, pero ellos me dicen: ‘Oye, ¿te gustaría trabajar con esta marca?’. Y yo: ‘Oh, hell no’. Casinos y apuestas. No entiendo cómo funciona eso. Tampoco me interesa, ¿sabes? Entonces como que... no”, expresó la creadora de contenido.

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Sofía Castro y El Brayan le dicen no a las apuestas en pleno furor del Mundial 2026 - crédito @sofiacastro/tiktok

Sus declaraciones rápidamente generaron conversación entre sus seguidores y otros influenciadores, especialmente porque llegan en un momento en el que las plataformas de apuestas deportivas han intensificado su presencia en redes sociales aprovechando el interés que despiertan los partidos del Mundial.

Uno de los que respaldó públicamente la postura de Sofía fue El Brayan, que aseguró que también ha recibido múltiples propuestas económicas para promocionar este tipo de plataformas, pero ha decidido mantenerse al margen por las consecuencias que pueden tener en algunos usuarios.

Por medio de sus historias en Instagram, el creador de contenido hizo un llamado directo a sus seguidores para que sean prudentes con el dinero que destinan a este tipo de actividades.

“Realmente, a lo bien, tengan mucho cuidado con el tema de las apuestas. A mí también me han ofrecido un montón de plata por hacer esta vuelta y esas casas de apuestas cada vez invierten más y más y más plata. Por favor, tengan mucha conciencia. Yo sé que soy muy cansón con esto, pero tengan mucha conciencia. Recuerden que para que una casa de apuestas exista, tiene que tener más perdedores que ganadores. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado”, afirmó.

El Brayan advierte por la ludopatía y pide prudencia con el dinero destinado a las apuestas - crédito @_elbrayan_/IG

La reflexión del influenciador estuvo acompañada de un mensaje escrito en el que insistió en la importancia de proteger las finanzas personales y evitar que las apuestas se conviertan en una necesidad.

Recuerden que es su platica, la que se han sudado. Cualquier momento es perfecto para que salgan de ahí. Háganle caso a ese dicho de abuela: ‘el que apuesta por necesidad, pierde por obligación’”, escribió.

El tema tomó aún más fuerza luego de que El Brayan compartiera una captura de pantalla de una propuesta comercial que habría recibido por parte de una plataforma de apuestas en línea. En el texto se observa cómo la empresa le ofrece participar en una campaña publicitaria que incluía la grabación de contenido y publicaciones en redes sociales a cambio de una remuneración económica.

La revelación permitió a sus seguidores conocer el tipo de estrategias que utilizan algunas compañías para acercarse a figuras con comunidades digitales consolidadas y así promocionar sus servicios.

El Brayan mostró cómo lo buscaron para participar con las marcas que invitan a la comunidad a apostar en el Mundial 2026 - crédito @_elbrayan_/IG
El Brayan mostró cómo lo buscaron para participar con las marcas que invitan a la comunidad a apostar en el Mundial 2026 - crédito @_elbrayan_/IG

La postura de Mantilla también estuvo influenciada por una reciente reflexión publicada por el creador de contenido Estiwar G, quien aprovechó el contexto mundialista para advertir sobre los riesgos asociados a las apuestas deportivas y el desarrollo de conductas adictivas.

“Papi, chimba el Mundial. Bacano apoyar a la selección, pero a lo bien qué triste que más de uno le esté metiendo la poquita plata que le entra a una app o a una casa pensando que van a ganar. Socio, no se dejen meter los dedos a la boca. Una cosa es hacerlo de vez en cuando, pero cuando se vuelve un hábito, la ludopatía acaba con todo”, manifestó.

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