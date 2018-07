La diputada, en declaraciones al programa Sobremesa de FM Milenium, fue muy crítica con Elisa Carrió, y aseguró que "le hace daño a la democracia". "A mí me da vergüenza ajena. No va nunca a las comisiones. No trabaja. Va al recinto media hora, grita, hace un show y se va. La solución que plantea Carrió de dejar propinas me parece propio de una mujer con completa impunidad al hablar y completamente abstraída de la realidad", analizó.