"La idea es ponerle un límite al gobierno con los traslados. No puede completar cargos de mucha importancia con ese mecanismo", señalan en el peronismo y aclaran que la objeción no es a Bertuzzi, de quien tienen un buen concepto. Pero con los traslados, el gobierno ya cubrió tres lugares clave en Comodoro Py. Fue con los traslados de Bruglia y de Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal y padre de Juan Mahiques, funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal, la instancia superior a la Cámara Federal. El último fue el de Ricardo Basílico al Tribunal Oral Federal 1, que tiene el juicio a la ex presidente Cristina Kirchner por la causa del dólar futuro.