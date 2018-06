"Falso, inexacto, irrelevante". Fueron las palabras más veces pronunciadas por quien fuera el máximo responsable de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina al momento de la desaparición del ARA San Juan. Los calificativos proferidos por el ex jefe naval no aludían a informaciones de prensa, ni a expresiones de los legisladores, ni a los sólidos conceptos técnicos que expertos presentes en el Senado de la Nación pudieran haber comunicado respecto a la tragedia. Claudio Villamide le restó veracidad al informe del ex Inspector General de la Armada almirante Guillermo Luis Lezana, desmintió al actual Inspector General, almirante Pérez Bacchi, consideró inexacto el criterio profesional de su máximo jefe en el momento de la tragedia, almirante Marcelo Srur. Además, deslizó que mantenía diferencias de criterio con el Comandante del San Juan, capitán de Fragata Pedro Fernández.