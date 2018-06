En diferentes situaciones de la vida cotidiana se evidencia una inclinación a baja credibilidad. El 55,7% no le cree a los empresarios cuando sostienen que deben despedir empleados para no cerrar la empresa, el 58,1% no le cree al Gobierno cuando dice que trabaja para mejorar el futuro y un 66% no le cree a la oposición cuando dice que solo le preocupa el futuro de todos los argentinos.