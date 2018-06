Una nueva referencia es Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda que acaba de absorber funciones de Finanzas con el nombramiento de Luis Caputo al frente del Banco Central, y que ya desde antes venía adquiriendo mayor volumen como pieza central del acuerdo con el FMI y como responsable de la etapa más difícil para reducir el déficit. Es más parecido a la figura de un jefe de Economía, aunque no lo sea, pero no sólo hacia adentro sino también hacia fuera: entró a la categoría de fusible en el área más sensible de gobierno.