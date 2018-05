Justo antes del fin de semana largo, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, recibió la sorpresiva visita del ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), Contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo. Estaba acompañado de su abogado, Carlos Saint Jean. El militar le explicó a la magistrada que viajó sin aviso hasta esa ciudad patagónica de Santa Cruz, para ponerse a disposición del juzgado y si era posible declarar ese mismo día, o en caso contrario, tomar vista del expediente. Desde el tribunal le respondieron que no a todo, y le dijeron lo que ya sabía, que aún no se resolvió si el oficial será llamado como testigo o imputado. Desde que el ex jefe de la Armada Marcelo Srur declaró como testigo el 12 de abril pasado, los tiempos procesales se aceleraron.