La tercera es la así llamada lucha contra la inflación. El relato oficial sostiene que este Gobierno ha logrado reducirla. Esto choca contra los números reales. En 2017, la Argentina tuvo una inflación, como mínimo, equivalente a los años habituales del cristinismo. En 2016, una mucho mayor a eso. En los primeros cuatro meses de este año, la dinámica se mantiene. Si, como dice el Gobierno, a partir de mayo el proceso se desactivara, existe la posibilidad de que en 2018 la inflación se acerque al 20 por ciento. Eso si no suben más las tarifas, si el pícaro Juan José Aranguren no deslumbra al mundo entero con otro aumento inconsulto de la nafta, o si no se mueve el dólar.