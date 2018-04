No solo eso. Viendo que en Córdoba el PRO no tenía nada propio, Monzó convenció a Nicolás Massot de que trabaje en esa provincia, y allí marchó, dejando a su familia en Bahía Blanca. Viajó todas las semanas para armar una red política que responda a Macri y logró grandes avances. Detectó a Héctor Baldassi, promovió la victoria de varios radicales de buen diálogo con el macrismo que habían sido relegados por la compleja interna de ese partido. Cuando llegó, en el 2012, el PRO prácticamente no existía. En el 2013 alcanzó el 8,18% de los votos en la legislativa. En 2015 Cambiemos sacó 35,74% para legisladores, obviamente, ya con el aporte de muchos. Fue el elegido para presidir el bloque PRO de Diputados. En el 2017 no pudo pisar la provincia. Probablemente, se irá de la Cámara cuando Monzó deje la Presidencia.