"Nosotros vamos a todos lados a donde nos inviten", fue la frase que el ex ministro les repitió a los dirigentes de Cumplir en los últimos meses. Esa decisión lo diferencia principalmente del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que es el único que se muestra con intenciones de ser candidato a presidente en el peronismo federal y que pretende conformar una fórmula en paralelo al kirchnerismo. No abona a la idea de confluir en una PASO con el sector que lidera la ex jefa de Estado.