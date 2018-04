En el caso de esta central nuclear el contrato definitivo que se firmó contempla un financiamiento global de USD 5.800 millones, de los cuales USD 2.200 aportará China, USD 790 Canadá y el resto la Argentina.

En este contrato se prevé un 40% de mano de obra local que originalmente no estaba prevista; se contará con más componentes de tecnología China; transferencia de combustibles con diseño de la Conea; una nueva distribución de tareas que no implicará la realización de la obra con llave en mano y un detalle no menor que el gobierno anterior no había incluido en el contrato original: todo el acuerdo se firmó bajo las leyes argentinas.