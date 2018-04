"Es importante entender qué pasó, porque hace a todas las cosas que preguntó el ex ministro, porque demuestra cuál fue mi comportamiento como ciudadano. El dólar futuro era un contrato a un precio futuro a una fecha futura. Vendían activos del gobierno argentino 30% por debajo de lo que el mercado estaba dispuesto a pagar en una fecha en la que no iban a estar. ¿Saben qué hice yo? Vendí todos mis contratos futuros, está todo documentado. No solo quise no beneficiarme yo, sino que quise que no se beneficiara nadie y en ese momento alerté al entonces candidato Macri y a Prat-Gay porque la venta de esos dólares futuros estaban generando una bomba de tiempo. Entonces, justamente, con Prat-Gay y representantes del radicalismo elaboramos la denuncia penal, que logró que el tema fuera público y con eso se redujo fuertemente la pérdida", desarrolló.