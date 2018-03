Y agregó: "Nosotros sufrimos un bombardeo de testimonios desgarradores, sobre todo cuando el juicio fue avanzando y cuando estaba terminando pensamos que 'estamos escuchando cosas espantosas y no me van a conmover más', y hubo un testimonio que me quedó grabado y que es de una enfermera del Hospital Posadas, Gladys Cuerva. Sinceramente hizo un testimonio terrible narrando las atrocidades, uno no se puede insensibilizar frente a estas cosas. La habían torturado salvajemente".