El importe abonado permite inferir que no sólo se habría adquirido el local comercial, sino también varias unidades del mencionado edificio. Pese a ello, no existe ninguna constancia de ingresos adicionales generados por dicha tenencia patrimonial: la Federación no declara ingresos por alquileres. Una vez más, se observa una maniobra financiera que perjudica a los afiliados.